В октябре в Саранске будет запущен общественный транспорт по улице Тани Бибиной

В октябре по улице Тани Бибиной начнет курсировать муниципальный автобус большой вместимости.

13 августа во время оперативного совещания мэр Саранска Петр Тултаев сообщил о том, что им было получено от горожан немало обращений по поводу автобусного маршрута по улице Тани Бибиной.

Заместитель директора транспортного управления городской администрации Елена Потапова сообщила, что для прохождения всех необходимых процедур, которые предусмотрены действующим законодательством, необходимо примерно полтора месяца.

В свою очередь Петр Тултаев заявил, что муниципальный автобус должен начать курсировать по улице Тани Бибиной до 15 октября.

Источник: adm-saransk.ru