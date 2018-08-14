Житель Зубово-Полянского района более 10 лет назад ушел из дома и до сих пор не вернулся

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском местного жителя, который более 10 лет назад пропал без вести.

Попов Петр Михайлович 1954 года рождения, проживающий в поселке Выша, 2 сентября 2007 года ушел из дома. Мужчина направился в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении гражданина нет абсолютно никакой информации.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф