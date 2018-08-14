В Мордовии сотрудники прокуратуры ведут борьбу с нарушениями антикоррупционного законодательства

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Представителями ведомства было установлено, что 17 муниципальных служащих скрыли некоторые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год. К примеру, начальник отдела по бухгалтерскому учету в справке на супруга не указала принадлежащий ему на правах общей долевой собственности земельный участок.

Главе муниципального района было внесено представление об устранении указанных нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru