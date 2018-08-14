Вступил в силу приговор суда в отношении жителя Мордовии, ударившего ножом знакомого

В Торбеевском районе вступил в законную силу судебный приговор в отношении 65-летнего мужчины, ударившего своего знакомого ножом в грудь.

Вечером 6 февраля нынешнего года 65-летний осужденный, находясь в одной из квартир жилого дома №16, расположенного по адресу – улица Интернациональная, поссорился со своим знакомым. В порыве гнева мужчина схватил в руки нож и ударил им оппонента в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью.

Решением суда преступник был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения.

Сторона защиты попыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Республики Мордовия, но апелляционная инстанция признала данный приговор законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru