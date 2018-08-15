В Саранске были проведены соревнования по водным видам спорта и пляжному волейболу

В Саранске прошли соревнования по пляжному волейболу и водным видам спорта.

Указанные спортивные состязания были проведены на водоеме стадиона «Старт». В соревнованиях приняли участие более 15 школьных команд из Саранска, Рузаевки и Еврейской автономной области.

Первое и второе место заняли школьники из Саранска. Золотые медали достались представителям школы №8. Серебряные медали достались команде гимназии №12. Третье место заняли спортсмены из Еврейской автономной области.

Также в соревнованиях приняли участие более опытные игроки, которые разыграли комплекты наград в трех возрастных категориях.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru