В Мордовии предстанет перед судом бывший сотрудник УФСИН, обвиняемый в получении взятки

В Республике Мордовия предстанет перед судом бывший начальник одного из подразделений регионального отдела УФСИН РФ, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что весной нынешнего года представители коммерческой организации предоставили обвиняемому взятку за своевременную оплату контрактов, заключенных с одним из подразделений регионального отдела УФСИН РФ, и последующее лоббирование интересов данной организации. Сумма взятки составила около 90 тыс. рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УФСИН находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru