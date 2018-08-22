В Мордовии был зафиксирован самый низкий уровень инфляции среди Волго-Вятских регионов

В Республике Мордовия был зафиксирован самый низкий уровень инфляции среди Волго-Вятских регионов.

В июле уровень инфляции в Мордовии составил 1,5%. Данный показатель ниже общероссийских значений на 2,5%.

Низкому уровню инфляции способствовали такие факторы, как несущественное увеличение цен на продовольственные товары, которые подорожали всего лишь на 0,8%, а также сохранение цен на непродовольственные товары на одном уровне на протяжении двух месяцев.

Кроме того, в июле замедлился рост цен на услуги.

По информации, опубликованной пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru