Спортсменки из Мордовии выступят в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону

Спортсменки из Республики Мордовия выступят на чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону.

Указанные спортивные состязания будут проходить в Чехии.

24 августа состоятся соревнования в смешанной эстафете. 25 августа будут соревноваться спринтеры. 26 августа состоятся соревнования в пасьюте.

В данных соревнованиях будут принимать участие не только взрослые спортсмены, но и юниоры.

В составе сборной России будут выступать воспитанники «СШОР по зимним видам спорта», среди которых Елена Кручинкина, Алена Юдина и Анастасия Халиуллина.

Елена Кручинкина будет соревноваться среди взрослых спортсменов. Алена Юдина и Анастасия Халиуллина будут выступать в юниорской группе.

Источник: e-mordovia.ru