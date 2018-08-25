Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проверяют улично-дорожную сеть вблизи школ и детских садов

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции проверяют улично-дорожную сеть возле школ и детских садов.

В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проверяют, каким образом оборудованы подъездные пути и пешеходные переходы возле школ и детских садов. Именно от этого зависит безопасность детей.

В ходе проверок было установлено, что в Саранске практически все пешеходные переходы, расположенные возле школ и детских садов, оборудованы дорожными знаками и обустроены искусственными неровностями. Также в нескольких учебных заведениях в настоящее время обновляется горизонтальная дорожная разметка и наносится дополнительная разметка.

В то же время сотрудниками Госавтоинспекции было выдано 7 предписаний об устранении недостатков в состоянии УДС, а также было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

Источник: 13.мвд.рф