Футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 3:1 обыграла ФК «Крылья Советов-ЦПФ»

Футбольная команда «Мордовия-М» со счетом 3:1 одержала победу над ФК «Крылья Советов-ЦПФ» из Самары.

Указанный матч прошел 25 августа на саранском стадионе «Старт».

Первый мяч в ворота самарской команды на 14-й минуте отправил игрок «Мордовии-М» Радик Юсупов. Тот же футболист на 21-й минуте записал на счет мордовского клуба второй гол. На 34-й минуте игрок «Мордовии-М» Максим Кузнецов отправил в ворота гостей третий мяч.

Во второй тайме футболисты мордовской команды не забили ни одного гола. Самарские спортсмены смогли записать на свой счет один гол. На 58-й минуте мяч в ворота мордовской команды отправил Денис Кравченко.

Источник: cpf-mordovia.ru