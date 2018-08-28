В Мордовии полицейские разыскивают мужчину, который пропал без вести 18 лет назад

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который 18 лет назад пропал без вести.

Потарыкин Владимир Александрович 1971 года рождения, проживающий на территории поселка Дубитель, в 2000 году пропал без вести. На протяжении 18 лет мужчина ни разу не вышел на связь с родственниками. Розыскные мероприятия, которые проводили не только полицейские, но и близкие пропавшего без вести мужчины, не принесли никакого результата.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении жителя Зубово-Полянского района, могут сообщить данную информацию по телефонным номерам: 8(83458)2-51-02 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф