В Саранске после вмешательства прокуратуры были сняты с продажи испорченные продукты

В Саранске в ходе прокурорской проверки были сняты с продажи продукты с истекшим сроком годности.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в магазине «Фиалка» продавалась мясная продукция, срок годности которой истек. Кроме того, выяснилось, что ветеринарно-сопроводительные документы на указанную продукцию отсутствуют.

В отношении владельца указанного магазина было возбуждено дело об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения были выявлены в магазинах «Минимаркет», «Домашний», «Феникс» и «Продукты». Было возбуждено девять дел об административных правонарушениях.

Испорченные продукты были сняты с продажи и уничтожены.

Источник: prokrm.ru