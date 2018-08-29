В Мордовии завершились соревнования по мини-футболу и волейболу среди осужденных

В Республике Мордовия заключенные приняли участие в соревнованиях по мини-футболу и волейболу.

За первое место в футбольном матче боролись представители исправительных колоний №№5, 7 и 10. Победу одержала команда исправительной колонии №7.

В финальном этапе соревнования по волейболу приняли участие команды исправительных учреждений №№1, 5 и 7. Первое место завоевали представители ИК-5.

Победители соревнований получили дипломы и призы.

Стоит отметить, что спортивные состязания среди осужденных проводятся ежегодно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su