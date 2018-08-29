Внешнеторговый оборот Мордовии составил за полгода более 230 млн долларов

Пресс-служба Саратовской таможни представила результаты внешней торговли в Мордовии за I полугодие 2018 года.

Внешнеторговый оборот Мордовия за первое полугодие составил 230,6 млн долларов. При этом импорт составил более 97 млн долларов, а экспорт – около 133 млн долларов.

Торговые партнеры Мордовии представляли 74 страны, причем в основном из дальнего зарубежья: в торговом обороте их доля составляла 67%, в импорте – 85%, в экспорте – 54%.

Крупнейшие торговые партнеры Мордовии при импорте – Китай, Германия, Япония, Казахстан, Киргизия, Нидерланды и др. А при экспорте – Казахстан, Беларусь, Китай, США, Иран, Кипр, Германия и др.

В структуре импорта преобладала машиностроительная продукция (58%), а также металлы и изделия из них (15%), продукция химпрома, каучук (13%), продовольственные товары и сырье (2%).

В общем объеме экспорта Мордовии машиностроительная продукция составляла 41%, металлы и изделия из них – 22%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия -14%, продукция химпрома, каучук – 13%, продовольственные товары и сырье – 4%.