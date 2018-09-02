Мордовские полицейские подвели итоги второго этапа операции «Безопасный дом, подъезд, квартира»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Второй этап указанной операции проводился в период с 20 по 24 августа. В ходе проведения мероприятия стражи порядка проверили более 3 тыс. объектов жилого сектора.

Полицейские выявили 15 открытых чердачных и подвальных помещений. Кроме того, в муниципальные органы и управляющие компании было направлено 5 информационных писем с требованием устранить выявленные недостатки.

Также стражи порядка проверили 897 лиц, которые состоят на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Помимо этого, на профилактические учеты было поставлено 12 граждан.

Также было выявлено 23 преступления, возбуждено 15 уголовных дел и задокументировано 282 административных правонарушения.

Источник: 13.мвд.рф