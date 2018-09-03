В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту гибели трех местных жителей

В Республике Мордовия сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту гибели трех мужчин в канализационном колодце.

Днем 31 августа в Ковылкино три слесаря ООО «Водоканал-Ковылкинский» во время выполнения работ по пробивке канализации в канализационном люке скончались в результате отравления неизвестным веществом.

Точные причины смерти мужчин будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ковылкинским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru