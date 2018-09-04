Начальник УФСИН РФ по Мордовии провел встречу с министром спорта и физической культуры

Начальник УФСИН РФ по Республике Мордовия Леонид Мустайкин провел рабочую встречу с министром спорта и физической культуры региона Владимиром Киреевым.

В ходе указанной встречи были обсуждены перспективы эксплуатации во время проведения различных спортивных мероприятий объектов, расположенных в поселке Явас, являющегося местом дислокации УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия ведомств в процессе пропаганды спорта и здорового образа жизни среди сотрудников УФСИН.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su