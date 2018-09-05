В Мордовии за вечер 4 сентября 4 машины съехали в кювет, четверо пострадавших

4 сентября в разных районах Мордовии произошли похожие ДТП: автомобили вылетали в кювет.

Как сообщили в ГИОД ГУ МЧС России по РМ, в 16:05 авария случилась в поселке Присурский Бельшеберезниковского района Мордовии: на улице Новосельской автомобиль съехал в кювет, пострадал 1 человек.

Аналогичные происшествия случились в Ардатовском районе в 17:03, а также в 17:18 в Кочкуровском и в 17:39 в Ковылкинском районах Мордовии. В каждой аварии пострадало по одному человеку.

Кроме того, 4 сентября в Атяшевском районе республики столкнулись два автомобиля. В результате данного ДТП два человека пострадали.