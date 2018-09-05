Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Задолженность фирмы «ВАТТ» за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом «Мордовэнерго» превысила 90 млн рублей

Задолженность фирмы «ВАТТ» за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом «Мордовэнерго» превысила 90 млн рублей

По состоянию на 1 сентября 2018 года потребители филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» имеют задолженность за услуги по передаче электрической энергии более 350 млн руб.

Наиболее сложная  ситуация сложилась с платежами АО ТФ «Ватт». По состоянию на 1 сентября 2018 года за услуги по передаче электрической энергии дебиторская задолженность составила более 90 млн руб. Это долг за несколько периодов оплаты - июнь, июль и август 2018 г. Также контрагентом не оплачиваются авансовые платежи, которые предусмотрены действующим законодательством и заключенным договором на оказание услуг.

Филиалом «Мордовэнерго» регулярно проводится работа с правительством Республики Мордовия в части работы комиссии по мониторингу финансового состояния, повышению платежной дисциплины, урегулированию задолженности по платежам за топливно-энергетические ресурсы в Республике Мордовия. Ежемесячно в адрес АО ТФ «Ватт» направляются претензионные письма с требованием погашения сложившейся задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Однако фирма-должник не спешит расплачиваться за полученные услуги. В Арбитражный суд РМ направлены исковые заявления с требованием взыскания дебиторской задолженности как суммы основного долга, так и процентов за пользование денежными средствами.

Эти средства должны быть направлены на финансирование производственных программ филиала, подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Таким образом, проблема неплатежей в адрес электросетевой компании является не только проблемой энергетиков, но и затрагивает интересы всей республики.