Задолженность фирмы «ВАТТ» за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом «Мордовэнерго» превысила 90 млн рублей

По состоянию на 1 сентября 2018 года потребители филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» имеют задолженность за услуги по передаче электрической энергии более 350 млн руб.

Наиболее сложная ситуация сложилась с платежами АО ТФ «Ватт». По состоянию на 1 сентября 2018 года за услуги по передаче электрической энергии дебиторская задолженность составила более 90 млн руб. Это долг за несколько периодов оплаты - июнь, июль и август 2018 г. Также контрагентом не оплачиваются авансовые платежи, которые предусмотрены действующим законодательством и заключенным договором на оказание услуг.

Филиалом «Мордовэнерго» регулярно проводится работа с правительством Республики Мордовия в части работы комиссии по мониторингу финансового состояния, повышению платежной дисциплины, урегулированию задолженности по платежам за топливно-энергетические ресурсы в Республике Мордовия. Ежемесячно в адрес АО ТФ «Ватт» направляются претензионные письма с требованием погашения сложившейся задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Однако фирма-должник не спешит расплачиваться за полученные услуги. В Арбитражный суд РМ направлены исковые заявления с требованием взыскания дебиторской задолженности как суммы основного долга, так и процентов за пользование денежными средствами.

Эти средства должны быть направлены на финансирование производственных программ филиала, подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Таким образом, проблема неплатежей в адрес электросетевой компании является не только проблемой энергетиков, но и затрагивает интересы всей республики.