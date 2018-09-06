В Мордовии вступил в законную силу приговор в отношении покупателя наркотиков

В Мордовии вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, виновного в незаконном приобретении наркотиков.

Вечером 24 апреля нынешнего года осужденный, находясь возле одной из остановок общественного транспорта Саранска, приобрел наркотики. Масса купленного мужчиной вещества составила около 1,29 гр. В тот же день гражданин был задержан сотрудниками полиции.

Решением Октябрьского районного суда преступник был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru