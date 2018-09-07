В Мордовии оштрафовали мужчину, который не следил за своим земельным участком

В Кочкуровском районе Республики Мордовия был оштрафован местный житель, который не ухаживал за своим земельным участком сельскохозяйственного назначения.

Во время проведения выездной проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что житель Сабаевского сельского поселения не ухаживает за своим земельным участком сельскохозяйственного назначения. По причине бездействия владельца угодье покрыто плотной травяной растительностью естественного происхождения с остатками травостоя прошлых лет.

Кроме того, во время осмотра участка сотрудники Россельхознадзора не обнаружили никаких следов агротехнической обработки почвы.

В отношении владельца земельного участка была избрана мера наказания в виде штрафа.

Источник: ursn-rm.ru