Сейчас важен не сам продукт, а его менеджмент

У компании может быть уникальный продукт или услуга, но управляет она им так, что через какое-то время просто уходит с рынка. Почему так происходит? В современное время больших скоростей, огромных потоков информации и возможностей просто-напросто легко запутаться и больше навредить, чем заработать.

Как же часто компании начинают что-то делать, не имея в голове видения конечного результата. Делая шаг, надо представлять примерную цель, а иначе действие не имеет смысла. Хотя бы мини-стратегия, но она должна быть при понимании того, что в девяти из десяти случаев компания потерпит фиаско. Но нужно будет продолжать двигаться дальше.

Если организация хочет рекламировать свой продукт, то для начала необходимо определить каналы рекламы и потенциальную аудиторию. И уже потом заниматься разработкой рекламных материалов и их размещением. Если компания хочет управлять клиентами, то необходимо понять, как именно это будет происходить, для чего и с помощью каких инструментов. При этом невозможно взять модель поведения конкурента и полностью ее повторить. Это просто не получится сделать, так как не бывает однотипных паттернов в бизнесе при одинаковом, тем не менее, наборе инструментов.

Таким главным и эффективным инструментом является CRM система, о которой уж очень много написано, рассказано и разрекламировано. И вот здесь у компании может возникнуть проблема. Хорошо, с инструментом определились, а как выбрать лучший из представленных? Если в компании грамотный менеджмент, то она выберет ровно то, что нужно ей, применяя следующие основные правила:

# 1 необходимо определить, каким функционалом должна обладать CRM

Это очень легко сделать, если организация понимает, какие задачи она хочет решать с помощью CRM. А далее легко разработается техническое задание. И если вендор автоматизировать его не в состоянии, то стоит найти другого разработчика.

# 2 следует оценить сроки и стоимость внедрения

В данном случае компания сможет понять, программирование или настройка CRM системы. Если программирование, то стоит быть осторожным, так как после внедрения придется ждать очень долго даже самых минимальных изменений в бизнес-процессах. И программирование стоит дороже, чем настройка системы под заказчика, когда вендор использует шаблонные операции коробочного решения.

# 3 стоит попросить настроить один бизнес-процесс

Так компания сможет оценить сроки проекта по установке системы и будущие ее доработки.