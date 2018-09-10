Юные спортсмены Мордовии соревновались в первенстве региона по летнему биатлону

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В Республике Мордовия прошли региональные соревнования по летнему биатлону.
Первенство Республики Мордовия по летнему биатлону среди парней и девушек 2004-2007 годов рождения прошло 9 сентября.
Среди девушек 2004-2005 годов рождения первое место завоевала Евгения Сарычева. Победу в той же возрастной категории среди юношей завоевал Данила Юнин.
Среди парней 2006-2007 годов рождения золотую медаль смог завоевать Никита Поксараскин. В той же возрастной группе среди девушек первое место досталось Анастасии Сухоткиной.
По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru