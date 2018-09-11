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Мордовский спортсмен успешно выступил на чемпионате России по бегу на 100 км

Мордовский спортсмен успешно выступил на чемпионате России по бегу на 100 км

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на чемпионате России по бегу на 100 км.

27-й чемпионат России по бегу на 100 км недавно завершился в Санкт-Петербурге. Республику Мордовию на данных соревнованиях представлял спортсмен ГБУ РМ «СШОР имени П. Г. Болотникова» Верендякин Виталий.

В забеге среди мужчин представитель республики показал третий результате и завоевал бронзовую медаль. Верендякин Виталий смог преодолеть дистанцию за 7:05.02. Тренером спортсмена является Аверкин Виталий.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

 


Источник: e-mordovia.ru