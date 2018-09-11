Мордовский спортсмен успешно выступил на чемпионате России по бегу на 100 км

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на чемпионате России по бегу на 100 км.

27-й чемпионат России по бегу на 100 км недавно завершился в Санкт-Петербурге. Республику Мордовию на данных соревнованиях представлял спортсмен ГБУ РМ «СШОР имени П. Г. Болотникова» Верендякин Виталий.

В забеге среди мужчин представитель республики показал третий результате и завоевал бронзовую медаль. Верендякин Виталий смог преодолеть дистанцию за 7:05.02. Тренером спортсмена является Аверкин Виталий.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru