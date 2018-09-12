В Мордовии заключенный совершил убийство в колонии, где отбывал срок за аналогичное преступление

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РМ собрал доказательства, которые суд признал убедительными для вынесения приговора 28-летнему обвиняемому.

Как установило следствие, 13 марта 2018 года в подсобке на территории промзоны в ИК-10 УФСИН РФ по РМ осужденный совершил убийство 31-летнего заключенного. Преступление было совершено с использованием металлической трубы, а причиной конфликта стали неприязненные отношения.

Следователи отмечают при этом, что осужденный отбывал наказание за убийство заключенного, совершенное в другом исправительном учреждении.

Суд огласил приговор с назначением 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с учетом частичного сложения наказаний.

Источник: СУ СКР по Мордовии