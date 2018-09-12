В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в хищении парфюмерной продукции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в похищении парфюмерной продукции из магазина.

Утром 14 августа нынешнего года одна из посетительниц магазина «Дьюти Фри», который расположен по адресу – улица Косарева, похитила парфюмерную продукцию.

Женщина была одета в темную футболку, трико темного цвета с белыми лампасами и темные ботинки без каблуков. Также гражданка имела при себе серую сумку.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемой гражданке, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-88, 29-77-58 или 8-987-683-93-97.

Источник: 13.мвд.рф