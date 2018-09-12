ФК «Мордовия-2001» одержала победу над ФК «Водник-СДЮСШОР-8-2001»

Саранская футбольная команда «Мордовия-2001» со счетом 1:0 одержала победу над ФК «Водник-СДЮСШОР-8-2001» из Нижнего Новгорода.

Указанный матч прошел 10 сентября на спортивной базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе Нижегородской области. В настоящее время на указанной базе проходит финальный турнир зоны «Приволжье» первенства России среди команд спортивных школ.

Стоит отметить, что указанные соревнования являются одним из этапов национального отбора в юношескую лигу УЕФА.

По информации, которая была опубликована пресс-службой центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru