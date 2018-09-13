31-летний житель Саранска подозревается в краже продуктовой тележки

В Саранске сотрудники Росгвардии и работники охранной организации задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в краже продуктовой тележки.

Недавно 31-летний житель Саранска с целью покупки продуктов посетил один из рынков города. Мужчина вышел с наполненной продуктами тележкой на парковку и загрузил её в багажник своего автомобиля. Администрация обнаружила пропажу после закрытия рынка.

В процессе изучения записей камер видеонаблюдения была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Спустя несколько дней мужчина вновь приехал на рынок. Работники охранной организации вызвали сотрудников Росгвардии, которые и задержали подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства 31-летний горожанин был передан сотрудникам полиции.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia