В Мордовии предстанет перед судом директор коммерческих организаций, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии предстанет перед судом директор двух коммерческих организаций, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что на протяжении трех последних лет директор двух коммерческих организаций несколько раз вносил в налоговые декларации по НДС несоответствующие действительности данные о стоимости товаров, приобретенных по фиктивным сделкам. Указанным путем обвиняемый получил несколько компенсаций, общая сумма которых превысила 400 тыс. рублей.

Похищенные деньги директор коммерческих организаций потратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф