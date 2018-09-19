В Мордовии директор школы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

В Ичалковском районе в скором времени суд вынесет приговор в отношении директора общеобразовательной школы, обвиняемой в мошенничестве.

Следственными органами было установлено, что в 2012 году 48-летняя гражданка, занимая должность директора общеобразовательной школы, изготовила справки о размере своих доходов с несоответствующими действительности сведениями, чтобы её дочь, которая в то время обучалась в высшем учебном заведении, получила государственную социальную стипендию.

На протяжении года дочь обвиняемой незаконно получала указанные выплаты.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru