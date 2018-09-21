В Мордовии прошли соревнования по бегу на призы начальника регионального отдела УФСИН РФ

В поселке Явас прошли региональные соревнования по бегу на призы начальника УФСИН РФ по Республике Мордовия.

В указанных соревнованиях приняли участие более 400 человек. Спортсмены соревновались на дистанциях 400 и 800 метров, а также 1; 1,5 и 2 километра.

В общекомандном зачете победа досталась представителям Явасской СОШ. Среди исправительных учреждений первое место смогла завоевать команда исправительной колонии №6.

Победителям соревнования были вручены дипломы и кубки.

Стоит отметить, что данные состязания проводятся ежегодно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su