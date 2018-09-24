Хоккейная команда «Мордовия-Юниор» проиграла ХК «Комета» в повторном матче

Хоккейная команда «Мордовия-Юниор» проиграла ХК «Комета» из Самары в повторном матче.

Указанная игра прошла 23 сентября в Саранске. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу самарских хоккеистов. Стоит отметить, что в рамках первой встречи, которая состоялась 22 сентября, мордовские спортсмены смогли одержать победу над соперниками из Самары. Указанный матч завершился со счетом 5:4.

В ходе повторного матча шайбы в ворота самарской команды смогли отправить Апарин Данила и Базанов Никита.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru