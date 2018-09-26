В Саранске в ДТП с участием машины «скорой помощи» пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили четыре человека.

ДТП произошло днем 25 сентября на 5-м километре дороги «Обход города Саранск». Гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ, врезался в машину «скорой помощи» марки УАЗ.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили 55-летний мужчина, управлявший ВАЗом, 65-летний водитель второй машины, а также два попутчика автомобилистов.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф