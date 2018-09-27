Мордовская спортсменка одержала победу на международных соревнованиях по велоспорту

Спортсменка из Мордовии успешно выступила на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайк.
Указанные соревнования прошли 23 сентября в Швейцарии. Мордовию на данных состязаниях представляла воспитанница ГБУ РМ «КСШОР» Ирина Калентьева.
Представительница Мордовии выиграла кросс-кантрийную гонку класса C1. Ирина Калентьева смогла набрать максимальные 60 очков. Если дальнейшие результаты будут такими же, мордовская спортсменка попадет в состав олимпийской сборной.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru