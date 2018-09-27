Мордовская спортсменка одержала победу на международных соревнованиях по велоспорту

Спортсменка из Мордовии успешно выступила на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайк.

Указанные соревнования прошли 23 сентября в Швейцарии. Мордовию на данных состязаниях представляла воспитанница ГБУ РМ «КСШОР» Ирина Калентьева.

Представительница Мордовии выиграла кросс-кантрийную гонку класса C1. Ирина Калентьева смогла набрать максимальные 60 очков. Если дальнейшие результаты будут такими же, мордовская спортсменка попадет в состав олимпийской сборной.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru