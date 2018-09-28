27-летний житель Саранска подозревается в краже с территории городского кладбища

В Саранске полицейскими был задержан 27-летний местный житель, который подозревается в краже с территории городского кладбища.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 27-летний житель Саранска, планировавший открыть свою организацию по оказанию ритуальных услуг, взял заказ по изготовлению гранитного столика и лавочки.

Выполнить работу в срок горожанин не успел. По этой причине молодой человек нанял двух мужчин, чтобы они демонтировали столик и лавочку с одной из могил городского кладбища. Нанятым работникам подозреваемый сообщил, что убрать столик и лавку попросили родственники усопшего.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник: 13.мвд.рф