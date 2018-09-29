Жительница Мордовии подозревается в краже денег с банковской карты матери своей подруги

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов была задержана 20-летняя местная жительница, которая подозревается в краже банковской карты у матери своей подруги.

Недавно жительница поселка Зыково пришла в гости к 20-летней подруге своей дочери. В определенный момент женщина отвлеклась. В это время подруга дочери гражданки похитила её банковскую карту. Затем подозреваемая неоднократно оплачивала покупки при помощи чужой карты. В общей сложности пострадавшая лишилась денежной суммы в размере 12 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф