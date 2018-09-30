Команда «САШ имени Е. В. Швецова» стала победителем открытого чемпионата по мини-футболу

Мордовские спортсмены стали победителями Кубка Кузнецка по мини-футболу.

Открытый чемпионат по мини-футболу на Кубок Кузнецка зоны ПФО среди спортсменов с нарушениями слуха состоялся 29 сентября. Мордовию на данных соревнованиях представляли воспитанники ГБУ РМ «САШ имени Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».

Мордовские спортсмены завоевали первое место. Второе место заняли представители команды из Ульяновска. Бронзовые медали достались спортсменам, представляющим Саратов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru