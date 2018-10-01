В Торбеевском районе по причине ДТП два человека оказались на больничной койке

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого были травмированы два человека.

30 сентября, около 15:00 на 8-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, врезался в машину аналогичной марки под управлением гражданина 1958 года рождения.

Водитель второго автомобиля и пассажир предполагаемого виновника аварии были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло ДТП.

Источник: гибдд.рф