В Саранске в отношении трех зрителей футбольного матча были составлены протоколы

В Саранске были составлены административные протоколы в отношении трех зрителей футбольного матча, которые нарушили правила поведения.

30 сентября на стадионе «Мордовия Арена» состоялся матч между саранской футбольной командой «Мордовия» и ФК «Спартак-2» из Москвы. Во время данного мероприятия были зафиксированы три административных правонарушения со стороны зрителей.

В отношении трех человек, допустивших указанные нарушения, были составлены административные протоколы.

Для принятия решения упомянутые материалы были переданы в суд города Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф