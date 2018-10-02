В Мордовии пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал человек

В Мордовии по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло на территории поселка Кемля Ичалковского района. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено» в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Хендай».
Водителю второй машины понадобилась медицинская помощь.
В отношении виновника аварии был составлен административный протокол.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.
Источник: гибдд.рф