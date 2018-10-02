Мордовские борцы успешно выступили на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Борцы из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Нижнем Новгороде.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходили в Нижнем Новгороде в период с 28 сентября по 1 октября. В данных состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов России.

Мордовию на соревнованиях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР имени А. В. Мишина». Четыре представителя республики, среди которых Ямуков Ильдус, Депцов Михаил, Локьяев Мурат и Бибарсов Руслан.

Стоит отметить, что каждый из указанных мордовских спортсменов прошел отбор на участие в чемпионате России, который будет проведен в следующем году.

Источник: e-mordovia.ru