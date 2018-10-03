В Мордовии пойдет под суд гражданин Республики Узбекистан, едва не убивший мужчину

В Рузаевке предстанет перед судом 35-летний гражданин Республики Узбекистан, который несколько лет назад едва не убил мужчину.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что ранним утром 22 августа 2013 года 35-летний гражданин Республики Узбекистан, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица 40 лет Победы, поссорился с ранее неизвестным мужчиной. В ходе конфликта обвиняемый два раза ударил оппонента ножом. Пострадавший получил повреждения сердца и левого легкого. После этого обвиняемого остановили находившие поблизости парни.

Чтобы избежать наказания, 35-летний участник конфликта уехал из Рузаевки. В этом году мужчина был задержан полицейскими.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф