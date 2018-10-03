61-летний житель Мордовии расплатился за продукты поддельной денежной купюрой

В Мордовии 61-летний местный житель расплатился за продукты поддельной денежной купюрой.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что в ходе пересчета денежной выручки, поступившей из супермаркета, расположенного в селе Дубенки, сотрудниками регионального отдела инкассации была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что фальшивой банкнотой расплатился 61-летний житель указанного села. Мужчина признался, что получил денежную купюру от своего знакомого, который решил от неё избавиться по неизвестным причинам, не исключено, что он знал о незаконном происхождении банкноты.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф