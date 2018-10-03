Компания «ООО «СТИЛ-СЕРВИС ЛТД» - высококачественная металлопродукция от ведущих производителей

Роль металлопроката в современной промышленности и строительстве просто огромная. Практически ни одна сфера деятельности не обходится без использования металла. Сегодня спросом пользуется металлопрокат разного вида, типа и размера, начиная от обычного стального уголка и заканчивая сложной конструкцией.

Всё это и многое другое готова предложить покупателю компания «ООО «СТИЛ-СЕРВИС ЛТД», с продукцией и услугами которой можно ознакомиться на официальном сайте компании - Steelservice.com.ua. Перспективная и динамично развивающееся предприятие использует самые современные технологии и соблюдает все современные стандарты качества, предъявляемые к области металлопромышленности.

Компания работает на украинском рынке уже много лет и за это время сумела выработать свой фирменный европейский подход, предлагая весь спектр изделий из нержавеющей стали высокого качества, а также цветные металлы: бронза, латунь, медь, алюминий. Все предлагаемые к продаже изделия и конструкции отличаются высокими показателями качества, устойчивости, сопровождаются сертификатами соответствия. Возможно также изготовление конструкций по индивидуальному заказу.

«ООО «СТИЛ–СЕРВИС ЛТД» - это современное предприятие, которое развивается в ногу со временем, внедряет в свое производство новейшие технологии, что позволяет быстро адаптироваться к потребностям современного рынка данной продукции и отвечать всем стандартам высокого качества.

Главный девиз деятельности – это развитие торговли нержавеющим металлопрокатом на новом уровне. Компания предлагает всем своим клиентам:

нержавеющий металлопрокат

нержавеющий лист, круг

нержавеющую легированную сталь, трубу, проволоку,

шаровые краны

Мы предлагаем только качественный товар от ведущих производителей мира.

Преимущества работы с компанией: