В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении виновника смертельного ДТП

В Мордовии 27-летний автомобилист, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом, не смог обжаловать приговор суда.

4 марта нынешнего года 27-летний гражданин, находясь за рулем кроссовера марки «Субару», на одном из участков трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском, потерял контроль над управлением, вследствие чего машина врезалась в грузовик марки КамАЗ, который стоял у края проезжей части.

Полученные пассажиром кроссовера телесные повреждения оказались смертельными.

Дубенский районный суд избрал в отношении виновника ДТП меру наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Также суд постановил лишить автомобилиста водительского удостоверения сроком на 2 года.

Сторона защиты попыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru