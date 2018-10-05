В одной из колоний Мордовии прошел концерт под названием «Дискотека 90-х»

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел концерт под названием «Дискотека 90-х».

Указанное мероприятие было организовано и проведено в исправительной колонии №13. Осужденные с огромным удовольствием и энтузиазмом приняли участие в подготовке к концерту. Заключенные шили наряды, которые были в моде в указанное десятилетие, делали соответствующие прически, примеряли на себе образы кумиров тех времен, а также исполняли любимые песни минувшей эпохи.

Участники и зрители концерта получили огромный заряд позитивных эмоций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su