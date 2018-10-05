Житель Саранска пойдет под суд за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

В Саранске пойдет под суд 31-летний местный житель, который подозревается в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков.

8 июля нынешнего года на улице Никула Эркая 31-летний обвиняемый извлек из так называемого тайника 18,18 грамма гашиша, заказ на приобретение которого за несколько дней до этого был им оформлен на одном из сайтов по продаже наркотиков.

Наркотическое вещество горожанин хранил в своей квартире. Вечером 16 июля текущего года мужчина, находясь на улице Семашко, продал своему приятелю 2,36 грамма гашиша.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф