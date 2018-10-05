В Саранске автомобилист предстанет перед судом за ложный донос об угоне своей машины

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 22-летнего молодого человека, который, желая избежать ответственности за произошедшее по его вине ДТП, обратился в полицию с ложным сообщением об угоне автомобиля.

В ночь на 7 августа нынешнего года 22-летний обвиняемый, находясь за рулем своего автомобиля, на улице Советской, в селе Зыково сбил мужчину. Молодой человек уехал с места ДТП. Машину парень оставил возле школы, расположенной в указанном селе, а сам пошел домой. Утром 8 августа 2018 года молодой человек обратился в полицию с ложным сообщением об угоне его автомобиля. Действуя по описанной схеме, парень намеревался избежать ответственности за наезд на пешехода.

Сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки установить, что на самом деле никто машину у молодого человека не угонял.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении парня находятся на рассмотрении Ленинского районного суда города Саранска.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru