В Мордовии работникам выплатили задержанную зарплату на сумму более 120 миллионов рублей

В нынешнем году в Мордовии сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по заработной плате на сумму более 120 млн рублей.

С начала нынешнего года сотрудники прокуратуры выявили около 3 тыс. нарушений трудового законодательства. В интересах более 2 тыс. работников прокуроры направили в суды заявления с требованием о взыскании задолженности по зарплате.

В результате вмешательства прокуратуры была выплачена задержанная заработная плата на сумму более 120 млн рублей.

По результатам прокурорских проверок было возбуждено три уголовных дела, три работодателя были дисквалифицированы и ещё 149 были привлечены к другим видам административной ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru