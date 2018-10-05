Представители УФСИН РФ по Мордовии успешно выступили на соревнованиях по теннису

Представители УФСИН РФ по Мордовии стали призерами турнира по настольному теннису.
Указанные спортивные соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области. Местом проведения турнира стал спортивный зал клуба «Здоровье».
В соревнованиях приняли участие спортсмены-теннисисты из Саранска, поселка Явас Республики Мордовия, Сарова, Нижнего Новгорода и села Дивеево Нижегородской области.
Спортсмены, которые представляли поселок Явас (место дислокации УФСИН РФ по Мордовии), смогли завоевать две серебряные медали.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Источник: 13.fsin.su