Представители УФСИН РФ по Мордовии успешно выступили на соревнованиях по теннису

Представители УФСИН РФ по Мордовии стали призерами турнира по настольному теннису.

Указанные спортивные соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области. Местом проведения турнира стал спортивный зал клуба «Здоровье».

В соревнованиях приняли участие спортсмены-теннисисты из Саранска, поселка Явас Республики Мордовия, Сарова, Нижнего Новгорода и села Дивеево Нижегородской области.

Спортсмены, которые представляли поселок Явас (место дислокации УФСИН РФ по Мордовии), смогли завоевать две серебряные медали.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su