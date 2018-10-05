Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Представители УФСИН РФ по Мордовии успешно выступили на соревнованиях по теннису

Представители УФСИН РФ по Мордовии успешно выступили на соревнованиях по теннису

Представители УФСИН РФ по Мордовии стали призерами турнира по настольному теннису.

Указанные спортивные соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области. Местом проведения турнира стал спортивный зал клуба «Здоровье».

В соревнованиях приняли участие спортсмены-теннисисты из Саранска, поселка Явас Республики Мордовия, Сарова, Нижнего Новгорода и села Дивеево Нижегородской области.

Спортсмены, которые представляли поселок Явас (место дислокации УФСИН РФ по Мордовии), смогли завоевать две серебряные медали. 

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.


Источник: 13.fsin.su